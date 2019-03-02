2019/03/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب في البرلمان المصري تادرس قلدس، أن البرلمان لا يملك أي سلطة على الوزير بعد استقالته، ودور البرلمان محاسبة المسؤولين في السلطة وليس خارجها، مشيرا إلى عدم المسؤولية المباشرة للوزير في حوادث الأخطاء البشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني مصري يوضح موقف وزير النقل المستقيل بعد حادث قطار رمسيس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني مصري يوضح موقف وزير النقل المستقيل بعد حادث قطار رمسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).