بعد الجمعة الحاشدة... الشرطة الجزائرية تصدر بيانا عاجلا

2019/03/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيان صادر عن الشرطة الجزائرية، عدد الإصابات التي حدثت خلال مظاهرات اليوم الجمعة.

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