إعلام: الطائرة الرئاسية تعود إلى الجزائر دون بوتفليقة

2019/03/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، إن طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، غادرت جنيف دون أن يتواجد على متنها.

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