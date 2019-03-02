البنزرتي بدلا من الافريقي لمواجهة الترجي في كأس السوبر التونسية

2019/03/02 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة إن البنزرتي سيواجه الترجي في مباراة كأس السوبر التونسية بدلا من الأفريقي بعد جدل كبير.

ولم يحدد الاتحاد التونسي موعد مباراة السوبر التي تعود للحياة بعد توقف منذ 2001.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الترجي بطل الدوري وغريمه الأفريقي بطل الكأس يوم 24 فبراير شباط الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

لكن الأفريقي رفض خوض المواجهة احتجاجا على تعيين طاقم حكام قال إنه “يفتقد الحياد” قبل أن تتأجل المواجهة لأسباب تنظيمية بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وعرض الاتحاد التونسي على النجم الساحلي، وصيف بطل الكأس، اللعب بدلا من الأفريقي لكنه رفض في حين وافق البنزرتي صاحب المركز الثاني حاليا في الدوري الممتاز.

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