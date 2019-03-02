محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً في تعاملات متقلبة

2019/03/02 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تواصلت التقلبات في أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه عزز مكاسبه مع اقتراب نهاية تعاملات الأسبوع، وذلك بعد إعلان عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.





وتمكنت الورقة الخضراء من تعزيز مكاسبها في وقت متأخر من التعاملات بالتزامن مع مكاسب أسواق الأسهم العالمية بعد أن تنازلت عن غالبية مكاسبها في وقت سابق.





وكانت العملة الأمريكية حققت تعافياً ملحوظاً في وقت مبكر بدعم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، بالإضافة إلى بيانات اليوم والتي أظهرت صعود قوي للدخل الشخصي خلال ديسمبر الماضي رغم الهبوط الحاد للإنفاق.





يذكر أن الدولار فقد كل مكاسبه بعد بيانات أخرى أظهرت هبوط قوي للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، وتراجع ثقة المستهلكين بأكثر من التوقعات

وبحلول الساعة 8:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.1% إلى 1.1358 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة تزيد عن 0.5% عند 112 ين.





وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% عند 1.3173 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% مُسجلة 0.9997 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنسبة 0.4% إلى 96.457.





وتتجه بذلك العملة الأمريكية إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية.





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