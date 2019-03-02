2019/03/02 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليغلق "داو جونز" الصناعي بمكاسب تتجاوز 100 نقطة كما أنهى "ستاندرد آند بورز 500" الجلسة أعلى مستوى 2800 نقطة للمرة الأولى في 16 أسبوع.





وتلقت وول ستريت الدعم القوي في مستهل الجلسة بعد مكاسب قوية خلال فبراير، لكن على الصعيد الآخر تركت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم بصمتها على التعاملات لتمحو بعض هذه الزيادات.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع الإنفاق الشخصي الأمريكي بأكبر وتيرة منذ عام 2009 في حين تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة مقارنة بالتقديرات الأولية رغم ارتفاعها على أساس شهري في حين سجل النشاط الصناعي انخفاضاً بأكثر من التوقعات.





واستفادت أسواق الأسهم الأمريكية من تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إلى جانب تخفيف حدة التشديد النقدي في موقف الاحتياطي الفيدرالي.





وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيقومان بتوقيع اتفاقاً تجارياً في منتصف مارس الجاري.





وتأتي مكاسب البورصة الأمريكية بالتزامن مع تسجيل أقوى بداية لعام في نحو ثلاثة عقود، بعد أن حصدت مكاسب قوية خلال شهري يناير وفبراير.





وبلغت مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" في أول شهرين من العام حوالي 11% لتكون أفضل بداية لعام منذ 1991، في حين صعد مؤشر "ناسداك" بنحو 13.5%.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% أو ما يعادل 110 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى 26026.3 نقطة، لكنه لم يشهد تعديلات تذكر على صعيد الأسبوع.





وفشل بذلك المؤشر الصناعي في وضع مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي والتي كان من شأنها أن تكون أطول موجة مكاسب منذ عام 1995.





كما شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" زيادة بنحو 0.7% ليسجل 2803.7 نقطة، مسجلاً أول إغلاق أعلى مستوى 2800 نقطة منذ جلسة 8 نوفمبر الماضي، كما ربح 0.4% خلال هذا الأسبوع.





وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% إلى 7595.3 نقطة، كما تمكن من حصد مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%.





وبحلول الساعة 8:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليصل إلى 96.479.





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