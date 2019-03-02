بيان للشرطة الجزائرية: إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات

2019/03/02 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 56 من قوات الأمن الجزائرية و7 من المواطنين، الجمعة، في مواجهات اندلعت خلال تظاهرات ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

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