اوديشو يعتذر عن تدريب كرة الطلبة

2019/03/02 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر المدرب ايوب اوديشو عن قيادة كرة الطلبة ،الجمعة، عقب الجلسة التي عقدتها معه ادارة الانيق.

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