فوز مهم للعربي على السيلية

2019/03/02 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العربي تقدم بهدف عبر مهاجمه الإيفواري ويلفريد بوني في الدقيقة الحادية عشرة.ورد السيلية بهدفين متتاليين في الشوط الثاني الأول جاء بنيران صديقة من الإيراني مرتضى بور لاعب العربي في الدقيقة الثانية والخمسين ، والثاني بعده بتسع دقائق عبر عبد القادر آدم.لكن الإسباني فيكتور فاثكيث أدرك التعادل للعربي في الدقيقة الثامنة والسبعين ، وبعده مباشرة عاد ويلفريد بوني ليحرز هدف الفوز للعربي رافعا رصيده إلى سبع وعشرين نقطة.وفي مباراة ثانية فاز الخور على ضيفه أم صلال بهدف دون مقابل وقعه فاغنر فيريرا في الدقيقة الثانية والستين.

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