اتهامات لـ برهم صالح بتهميش الأقليات والنساء في لقاء ‹قادة العراق›

2019/03/02 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأوساط السياسية في العراق، الكثير من الانتقادات للرئيس العراقي برهم صالح، متهمين إياه بتهميش الأقليات الدينية والقومية والنساء في لقاء ‹قادة العراق› الذي عقد مؤخراً في بغداد.

وكان صالح قد دعا ممثلين عن القوى السياسية إلى اللقاء الذي عقد في قصر السلام، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وعبر سياسيون من مختلف الأقليات العرقية والدينية عن استيائهم من عدم توجيه دعوة لهم ضمن الاجتماع الذي ضم أغلب ممثلي الكيانات السياسية الفاعلة في العراق، معتبرين أن «هذا التهميش لا يعطي مؤشرا إيجابيا للمرحلة المقبلة».

وأعربت النائبة في البرلمان عن المكون المسيحي ريحان حنا عن «أسفها لتهميش المكون المسيحي إلى جانب الإيزيديين، والصابئة المندائيين، من قبل راعي الاجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح في اللقاء التشاوري».

وقالت أيوب خلال تصريح صحفي: «المكون المسيحي من المكونات الأساسية في العراق وتهميشه لا يصب في مصلحة المرحلة المقبلة التي يجب أن تكون هي مرحلة التآزر والإعمار، خاصة بعد أعوام الطائفية، وما تلاها من حرب ضد داعش».

كما أصدر عدد من نواب الأقليات بيانًا جاء فيه «في الوقت الذي نؤيد فيه كل جهد وطني جامع لبناء وحدة العراق ومحددة بأهداف لجعل الشراكة بين كل المكونات هي الحجر الأساس لبناء الوطن، نود أن نبين لجماهير شعبنا أننا نحن النواب الموقعين أدناه الممثلين الشرعيين لأبناء شعبنا تحت قبة البرلمان، نرفض وبشدة هذا التهميش الصارخ وتغييبنا المتعمَّد من قبل راعي الاجتماع برهم صالح رئيس الجمهورية».

لماذا غابت شخصيات سياسية بارزة عن اللقاء؟

وبحسب مراقبين للشأن السياسي، فإن حضور زعامات سياسية أثّر على حضور أخرى بسبب حالة الخصام والمشاحنات بين الطرفين، إذ غاب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بسبب حضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

فيما غاب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بسبب حضور رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، حيث بين الرجلين خصومة وتنافر بسبب المواقف السياسية، والدخول في تحالفات متباينة.

كما عزا مراقبون عدم حضور نواب المكون المسيحي إلى حضور الكاردينال ساكو، إذ تحتدم الخلافات بين المؤسسة الدينية المسيحية والنواب عن المكون، بسبب منصب وزير الهجرة الذي حُسِم لاحقًا.

غياب النساء ..

كما أسفر الغياب الملحوظ للنساء في اللقاء بسيل من الانتقادات الموجهة لصالح.

ابد مو مجتمع ذكوري !!!!الصورة من اجتماع قصر السلام اليوم ..



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— د.



حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وقالت رئيسة حركة ‹إرادة› النائبة السابقة حنان الفتلاوي في تغريدة على تويتر: «أبدْ مو مجتمع ذكوري..الصورة من اجتماع قصر السلام اليوم» وذلك في إشارة إلى غياب النساء بشكل لافت عن الدعوة.





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