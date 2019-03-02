أمريكا تمنع 49 شخصا مقربين من مادورو من دخول أراضيها

2019/03/02 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات دخول من 49 شخصا مرتبطين برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

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