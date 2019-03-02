2019/03/02 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hsAD7RTU7n0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش الناس مختلفه ... ديره بديره متحلفه 💔😭 الشاعر والمهوال عدي الكعبي ينفجر باكيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش الناس مختلفه ... ديره بديره متحلفه 💔😭 الشاعر والمهوال عدي الكعبي ينفجر باكيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).