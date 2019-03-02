بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي (1-2)

2019/03/02 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى إنتر ميلان هزيمة مفاجئة أمام مضيفه كالياري (1-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، ضمن مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإيطالي.

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