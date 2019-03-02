2019/03/02 | 01:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة السادسة مع هند الخفاجي 1- 3 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3DyXuLFNvCs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة السادسة مع هند الخفاجي 1- 3 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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