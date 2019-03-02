الجزائر: إصابة 56 شرطي و7 مواطنين خلال المظاهرات

2019/03/02 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن سقوط 56 جريحا في صفوف الأمن، و7 آخرين من جهة المتظاهرين خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة.

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