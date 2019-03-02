مجالس المحافظات في العراق: بين الهدف السياسي والبعد القانوني

2019/03/02 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميل محسن ‎إذا ما عدنا إلى ما شهده العراق من مركزية ‎مفرطة سبقت عام 2003 و ما نتج عن هذه المركزية من مشاكل متعددة ، جعلت القوى السياسية بأغلب انتماءاتها تأخذ بمبدأ اللامركزية من دون الاتفاق حول آلية تطبيقها والتوقيت المناسب لها ، ومن جهة أخرى فقد توجه جانب آخر من القوى السياسية نحو المطالبة […]

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