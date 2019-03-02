عشرات الآلاف من الجزائريين يدعون بوتفليقة للتنحي

2019/03/02 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن بأنحاء الجزائر يوم الجمعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات الربيع العربي قبل ثماني سنوات.وقال شهود إن الاحتجاجات كانت سلمية في معظمهما لكن مشادات وقعت قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر بعد تراجع أعداد المتظاهرين عصر يوم الجمعة.[…]

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