2019/03/02 | 02:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ميثم الحسيني & محمد الصائغ & احمد خلف - 2019/3/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3tggo-aQ9yA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ميثم الحسيني & محمد الصائغ & احمد خلف - 2019/3/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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