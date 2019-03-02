ترامب يحمل كوريا الشمالية مسؤولية وفاة طالب أمريكي

2019/03/02 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كوريا الشمالية المسؤولية عن وفاة الطالب أوتو وارمبير البالغ من العمر 22 عاما.

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