أحكام بالسجن بحق عراقيين وايراني بعد ادانتهم بتهريب مهاجرين الى فرنسا

2019/03/02 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة فرنسية الجمعة أحكاما بالسجن على عراقيين اثنين وايراني تراوحت بين عام و18 شهرا، بعد إدانتهم بتنظيم تهريب مهاجرين الى المملكة المتحدة في زوارق.

وحكم على الايراني (30 عاما) الذي اعتبرته النيابة زعيم المجموعة، بالسجن 18 شهرا، في حين حكم على العراقيين (39 عاما و32 عاما) بالسجن لمدة عام لكل منهما.



كما قررت المحكمة منع ثلاثتهم من دخول الاراضي الفرنسية.

وبدأ التحقيق في الامر الذي تولته شرطة الحدود، بعد أن أبلغ مدير متجر متخصص في المعدات البحرية في كانون الاول/ديسمبر 2018 الشرطة بمشتريات مشبوهة لزوارق مطاطية، وقدم رقمي هاتف العراقيين ولوحة تسجيل سيارتهما.

وبعد عملية مراقبة تم توقيفهما في 15 كانون الثاني/يناير.



اما الايراني فقد تم التعرف عليه عبر تتبع مكالماته الهاتفية، قبل توقيفه.

وفي التوقيف قدم المشتبه بهم روايات مختلفة، فاعترف أحدهم بالتورط في شبكة تهريب مهاجرين، في حين قال الاثنان الاخران انهما "أرادا التوجه الى انكلترا".

لكن التحقيق أتاح كشف تورطهم في تنظيم سبع رحلات عبر المانش انطلاقا من شواطىء كاليه وسانغات وويسنت واودينغن بشمال فرنسا.

وتعددت منذ بضعة اشهر محاولات عبور المانش بين فرنسا وانكلترا وأحصت الشرطة البحرية الفرنسية 78 محاولة في 2018، وخمسين منذ بداية 2019.

(أ ف ب)

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