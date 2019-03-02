النفط يسجل خسارة اسبوعية ومخاوف الطلب تطغى على تخفيضات الإمدادت

2019/03/02 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 2 بالمئة يوم الجمعة، منهية الأسبوع على خسارة بحوالي 3 في المئة متأثرة بمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي، بعد بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في أميركا، ألقت بظلالها على تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أميركية على فنزويلا وإيران.وبعد أن صعدت في التعاملات المبكرة إلى أعلى […]

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