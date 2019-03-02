منظمة الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الكلور في الهجوم على دوما

2019/03/02 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير لها نشرته الجمعة أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ابريل 2018.وقالت المنظمة في تقريرها النهائي بشأن هذا الهجوم أن ثمة “أسبابا منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا ساما تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/ابريل 2018” خلال الهجوم على […]

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