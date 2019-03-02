فنزويلا تعلق على العقوبات الأمريكية ضد جيشها

2019/03/02 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الحكومة الفنزويلية، يوم السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية.

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