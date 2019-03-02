ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا

2019/03/02 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد.

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