2019/03/02 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت مصر مواطنيها، مساء الجمعة، الالتزام بالشروط الجديدة التي وضعتها دولة السودان بشأن التعامل مع النقد الأجنبي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا عقب المظاهرات التي شهدتها البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تطالب مواطنيها بالالتزام بالتعليمات الجديدة في السودان) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تطالب مواطنيها بالالتزام بالتعليمات الجديدة في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).