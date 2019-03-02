لاجارد: خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له “تداعيات كبيرة”

2019/03/02 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له ”تداعيات كبيرة“ ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.وفي كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال يوم الجمعة، قالت لاجارد ”كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة.[…]

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