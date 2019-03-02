الصين تحذر كندا من تسليم المديرة المالية لـ

2019/03/02 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقد قدمت إخطارا رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.

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