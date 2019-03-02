الحوثي يعلق على تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن اليمن

2019/03/02 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن جهود إحلال السلام في اليمن، بـ"المضللة".

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