جبار ياور: داعش نفذ المئات من العمليات في عدة مناطق بعد إعلان الانتصار عليه

2019/03/02 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، إن داعش نفذ المئات من العمليات في عدة مناطق بعد إعلان الانتصار عليه.

وقال ياور ضمن فعاليات منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، ان حل المشكلة الأمنية يكون من خلال مواصلة الحوار بين بغداد وأربيل، واستمرار التفاهمات بين الكتل لاختيار وزيري الداخلية والدفاع، مبيناً أن نشوء خط فاصل بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية سمح بنمو داعش.

وأشار ياور، إلى أن البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية، وهي تؤدي فعلياً واجبات اتحادية دون أن يكون لها حقوق، لكن هذا لم ينظم بقانون، وهذا هو سبب المشاكل.

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