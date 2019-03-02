روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ

2019/03/02 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت روسيا 112 مليار روبل (نحو 1.8 مليار دولا أمريكي) على إنشاء وتطوير صواريخ جديدة من طراز "أنغارا"، بما في ذلك تصنيع مركبتين لإجراء إطلاق اختباري، وبناء مجمع للإطلاق في محطة بليسيتسك الفضائية.

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