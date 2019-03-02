مليونية الجمعة تطالب بوتفليقة بالرحيل

2019/03/02 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاج سمي بـ”مليونية الجمعة” تنديدا باعتزام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في أكبر

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