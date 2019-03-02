بريطانيا تعدل استراتيجيتها للضغط على الحوثيين

2019/03/02 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسقط – أظهر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حزما أكبر حينما طالب المتمردين الحوثيين الموالين لإيران بالانسحاب من الحديدة بعد أن استثمروا

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