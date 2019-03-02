صحفي رياضي يصف إقالة خلف بـ

2019/03/02 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف صحفي رياضي، قرار اتحاد الكرة، بإقالة مساعد مدرب المنتخب الوطني، أحمد خلف دون علمه بـ"المهينة له".

وقال ميثم الحسن في تصريح لبرنامج {كوورة} مساء الجمعة ان "إقالة احمد خلف اهانة له ولن أدافع عن شخص أهان نفسه، وللأسف ان يتعامل اتحاد الكرة هكذا مع المدرب المحلي الذي هو الآخر يقبل ما يقرره الاتحاد" مؤكدا ان "جزءاً من إقالة خلف بسبب مؤامرة عليه من اشخاص لديهم نفوذ في اتحاد الكرة" حسب قوله.وعزا "إخفاقات اتحاد الكرة الى ضعف الحكومات المتعاقبة في رقابة اللجنة الاولمبية والاتحاد" داعيا "الحكومة الحالية الى ممارسة الضغوط من خلال الموازنة المالية للاتحاد واللجنة الاولمبية".وبين الحسن، ان "قرارات الاتحاد إرتجالية ويعمل بفوضى وليست مبنية على أساس فكر وتخطيط ومن الطبيعي ان تفشل مشاريع تطوير الكرة".وتابع، ان "غياب القوانين وراء الإرباك في عمل الاتحاد ولا استعبد اي اتهام ضد اتحاد الكرة لان هناك تشبث بالمناصب وبأي طرق ملتوية".ولفت الى، ان "هناك صراع بين أعضاء اتحاد الكرة في تسمية مدرب منتخب الناشئين".وكان مساعد مدرب المنتخب الوطني المقال أحمد خلف، كشف أمر غريب في قرار إقالته من اتحاد الكرة.وقال خلف في تصريح لبرنامج {كوورة} مساء الجمعة "سمعت خبر الإقالة في وسائل الاعلام ولم تكن هناك مقدمات وكنت متواصل في اتحاد الكرة والتقيت اغلب اعضاء الاتحاد ولم يكن في بالي هذا الطرح ونبقى جنود لخدمة الوطن وهذا حال كرة القدم واليوم هنا وربما اكون في موقع آخر واتمنى اني أديت واجبي ولم أكن نقطة سلبية في مسيرة المنتخب".وأضاف "لا اعرف سبب الاقالة هل هو قصور او نتائج سلبية للمنتخب واذا كانت لهذه النتائج فيجب ان يقال الطاقم التدريبي وليس المساعد فقط وهذه سابقة في كرة القدم واشكر كل اعضاء اتحاد الكرة".وبين خلف "وقعت عقدت رسمياً مع اتحاد الكرة لمدة عام وانقضى منها 6 أشهر ولا اخوض بالمستحقات المالية، والمؤلم في الموضوع انه كان يحتاج نوع من الاحترافية والجلوس معي والسماع لوجهات النظر".ولفت الى ان "مدرب المنتخب كاتانيتش اتصل بي بعد اجتماعه مع اتحاد الكرة وأبدى أسفه عن الاقالة وقال انه كان هناك تواصل وتفاهم وتجانس بيننا واستغرب موضوع الإقالة وانه لم يطلب إقالتي شخصياً وهو مستغرب من القرار"وتابع خلف، ان "المؤلم بالموضوع هو هذا التعامل مع المدرب المحلي ونحتاج الى الاحترافية مع المدربين المحليين وللاسف هذه الطريقة استخدمت مع أغلبية مدربي المنتخب المحليين السابقين".انتهى

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