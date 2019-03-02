الصائغ: عقلية اتحاد الكرة لن توصلنا الى المونديال وهيأته العامة مدفوعة الثمن

2019/03/02 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استبعد عضو اتحاد الكرة السابق، محمد جواد الصائغ، قدرة اتحاد الكرة الحالي، تأهل المنتخب الوطني الى كأس العالم المقبل 2022 في قطر.

وقال الصائغ في تصريح لبرنامج {كوورة} مساء الجمعة، ان "الرياضة العراقية ماتت منذ زمن بعيد، إبتداء من عدم شرعية وقانونية المكتب التنفيذية والاتحادات الرياضية المركزية".وأضاف "حتى لو أنفقنا400 مليون دولار لن توصلنا الى كأس العالم بسبب الفكر الموجود في اتحاد الكرة وعقليته التي لن توصلنا الى المونديال".وأشار الصائغ الى ان "العقلية الموجودة في قطر اخذت بها كأس أمم اسيا من خلال الاستراتجية والبناء وديمومة العمل وهذا غير موجود العراق".ولفت الى ان "الهيأة العامة لاتحاد الكرة مدفوعة الثمن وشراء ذمم وأصوات تصل الى 8300 دولار للصوت الواحد"كاشفا عن "25 أسم مكررة في انتخابات اللجنة الاولمبية".انتهى

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