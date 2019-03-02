رحلة أنجزتها غواصتان روسيتان يعقبها إقالة وزير البحرية الأمريكية

2019/03/02 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت في هذه الأيام ذكرى تسجيل رقم قياسي عالمي لم يتم تحطيمه حتى الآن.

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