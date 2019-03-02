2019/03/02 | 08:04

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وكالات:

اعلن رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد الاسدي اليوم الجمعة عن قرب افتتاح متحف الاهوار العراقية في قضاء الجبايش بعد اكمال جميع متطلباته ليكون معلما حضاريا في مناطق الاهوار.





وكالات:اعلن رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد الاسدي اليوم الجمعة عن قرب افتتاح متحف الاهوار العراقية في قضاء الجبايش بعد اكمال جميع متطلباته ليكون معلما حضاريا في مناطق الاهوار.

وقال الاسدي للمربد ان المتحف بطول 30 متر وعرض 9 متر وسيفتتح في 11 اذار الجاري من خلال احتفالية رسمية وشعبية واسعة، مشيرا الى ان المتحف الذي دعمت جزءا من اعمال بناءه شركة اسيا سيل يتضمن اربع قاعات الاولى خصصت الى الزوارق وادوات الصيد والثانية للحياة اليومية لسكان الاهوار والثالثة للحياة الطبيعية والرابعة هي القاعة الثقافية.

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