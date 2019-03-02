التجارة تصدر بيانا بشأن آليات شراء مفردات البطاقة التموينية

2019/03/02 | 08:10

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بغداد- العراق اليوم:

أصدرت وزارة التجارة، بيانا بشأن آليات التعاقد لشراء المفردات الغذائية الداخلة في نظام البطاقة التم...





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