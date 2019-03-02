مرعبة الأطفال “مومو” تثير الجدل.. ويوتيوب في موضع الاتهام

2019/03/02 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف تحقيق أجرته صحيفة “صن” البريطانية، أن “يوتيوب” لا تزال تعرض فيديوهات خاصة بتحدي “مومو” المثير للجدل، رغم تأكيدها في وقت سابق من عدم وجود مقاطع تروج لها.ورغم إرفاق تحذيرات مع بعض الفيديوهات الخاصة بالتحدي، إلا أن منصة الفيديو الشهيرة لا تزال تعرض فيديوهات لها ضمن العديد من برامج الأطفال الشهيرة […]

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