2019/03/02 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، عن وجود ضغوط سياسية لإعادة بعض المطلوبين الى المشهد السياسي، فيما أكد “استحالة” الموافقة على اعادتهم.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “هناك جهات سياسية تضغط باتجاه العفو عن السياسيين المتهمين بالارهاب بداعي المصالحة الوطنية واعادتهم للمشهد مجددا”، مؤكدا أن “تحالف الفتح لن يقبل باعادة اي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالفتح يكشف عن ضغوط لاعادة بعض المطلوبين للمشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالفتح يكشف عن ضغوط لاعادة بعض المطلوبين للمشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).