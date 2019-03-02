2019/03/02 | 08:36

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وكالات:

خطيب الناصرية: يؤكـد ان المظاهرات والإضرابات للموظفيــن سـببها سـوء توزيع سلّم الرواتب والتنظيم بكافة الوزارات داعيا الوزراء لتشكيل لجان لدراستها ومعالجتها باسرع وقت

مركز التضامن للإعلام

وكالات:خطيب الناصرية: يؤكـد ان المظاهرات والإضرابات للموظفيــن سـببها سـوء توزيع سلّم الرواتب والتنظيم بكافة الوزارات داعيا الوزراء لتشكيل لجان لدراستها ومعالجتها باسرع وقت

مركز التضامن للإعلام

أكــد خطيب وإمام الناصرية الشيخ محمد مهدي الناصري ، ان المظاهرات والإضرابات للموظفين سببها سـوء توزيع سلّم الرواتب والتنظيم بكافة الوزارات ، داعيا الوزراء لتشكيل لجان لدراستها ومعالجتها بأسرع وقت وعدم تركها على هذا الحال .

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