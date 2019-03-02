الحلبوسي: تشريع قوانين تخدم المواطن لن يتم الا بتوافق الكتل السياسية

2019/03/02 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الجمعة، ان البرلمان بحاجة إلى توافق الكتل السياسية لتشريع قوانين تخدم المواطن.

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