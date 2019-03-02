مجلس النواب يلتئم الثلاثاء.. وحسم الحقائب الوزارية الشاغرة على الطاولة

2019/03/02 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني مريوان نادر ،الجمعة، ان يتم التصويت على مرشحي بقية الوزارات في الحكومة الاتحادية خلال الجلسة الأولى من جلسات المجلس في الفصل التشريعي الثاني.

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