تكثيف الجهد الاستخباري في بغداد لمنع اي اعتداء إرهابي

2019/03/02 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي، السبت، عن تكثيف الجهود الاستخبارية في العاصمة بغداد لمنع اي اعتداء ارهابي مقبل، مشيرا الى ان تنظيم داعش الاجرامي يحاول بشتى الطرق الوصول الى بغداد.وقال الهاشمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العمليات المشتركة كثفت من جهودها الاستخباري في بغداد لتحصينها من اي اعتداء داعشي بعد هزيمة التنظيم الاجرامي في […]

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