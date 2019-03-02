بورتو يمدد عقد مدربه رسمياً

2019/03/02 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مدد المدرب البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، الذي يخوض ثاني مواسمه برفقة بورتو، عقده مع النادي لموسم إضافي، حتى 2021.

وأعلن رئيس النادي، جورجي نونو بينتو دا كوستا، عن تجديد عقد المدرب، خلال حدث جرى بملعب الدراجاو، حيث أوضح أن "مستقبل بورتو يجب أن يكون مماثلا للماضي القريب، الحافل بالإنجازات".

وأضاف "هذا الماضي الذي بدأ في هذا المكان، قبل عام وتسعة أشهر، عندما قدمت هنا سيرجيو كونسيساو كمدرب لبورتو".

من جانبه، أكد كونسيساو الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري، بعد غياب أربعة أعوام عن منصة التتويج، أنه "سعيد للغاية بسبب الثقة" التي وضعها فيه بورتو.

وأردف "وصلت إلى هذا المنزل حين كنت بعمر الـ15 أو الـ16، لا توجد كلمات قادرة على وصف ما أشعر به، تجاه كل من ينتمي لبورتو..



حين أتحدث عن حب بورتو، فإنني أتحدث عن حب حقيقي، وليس كلمات جوفاء".

وكان كونسيساو (44 عاما) قد تولى قيادة بورتو، في 2017، قادما من نانت الفرنسي.

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