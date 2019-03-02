الكشف عن عملية أميركية خاصة.. أجبرت البغدادي على قرار مصيري!

2019/03/02 | 08:41

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بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، تفاصيل عملية نفذتها قوة أميركية خاصة في منطقة هجين السورية، تسبب...





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