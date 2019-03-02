وفاة نجل شخصية جزائرية معروفة خلال المظاهرات

2019/03/02 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية، أنباء عن وفاة شخص ، خلال تدافع أثناء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، قرب المقر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.وذكرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخص المتوفي هو حسين بن خدة (60 عاما) نجل الشخصية التاريخية، الراحل يوسف بن خدة، الذي كان أحد أبرز قادة ثورة […]

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