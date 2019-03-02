بوتين يتعجب من مدفع قنص

2019/03/02 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض وزير داخلية روسيا أحدث بنادق قنص لرئيس الدولة الروسية.

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