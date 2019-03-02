كوايدو يتعهد بالعودة إلى فنزويلا رغم التهديدات

2019/03/02 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان كوايدو بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا أنه سيعود إلى بلده “الاثنين على أبعد حد” على الرغم مما أسماه بالتهديدات وكان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة غادر فنزويلا في 22 فبراير على الرغم من قرار قضائي بمنعه من السفر، […]

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