2019/03/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أن الجيش يعتزم القضاء الكامل على الجماعات الاجرامية في كل أراضي البلاد لافتا إلى أنه تمكن الآن من تأمين 75 بالمئة من مناطق جنوب غرب البلاد.وقال المسماري في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك: “أن الجيش لن يتوقف عند تأمين الجنوب الليبي بل سيقضي على العصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الليبي: لن نتوقف بمحاربة الإرهاب التكفيري alansaar.

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