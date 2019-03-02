باكستان تستعد لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند

2019/03/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تستعد باكستان، لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها “بالإرهاب البيئي”، بعد أن شنت الطائرات الهندية غارات ألحقت أضراراً بأشجار الصنوبر، في منطقة تلال تغطيها الغابات قرب بلدة بالاكوت الحدودية شمال باكستان.وأكد مسؤول باكستاني، امس الجمعة، أن بلاده تستعد لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها “بالإرهاب البيئي”، بعد […]

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